Mercato - PSG : Vers un incroyable rebondissement pour l'avenir de Draxler ?

Publié le 26 février 2021 à 4h00 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Julian Draxler semble se diriger vers un départ libre. Et pourtant, Leonardo relance totalement ce dossier.

Recruté en janvier 2017, Julian Draxler ne semble plus entrer dans les plans du PSG depuis plusieurs saisons désormais. Pour preuve, l'international allemand a plusieurs fois été poussé au départ, en vain, puisqu'il a toujours privilégié sa vie parisienne à son temps de jeu. Toutefois, l'aventure touche à sa fin puisque son contrat prend fin en juin prochain. Mais alors qu'un départ de Julian Draxler semblait inévitable depuis longtemps, Leonardo a relancé ce dossier en ouvrant la porte à une prolongation de l'ancien joueur de Schalke 04.

Draxler finalement prolongé ?