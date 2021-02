Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli avec une vieille connaissance dans le projet McCourt ?

Publié le 26 février 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM officialisera dans les prochains jours la nomination de Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur, un ancien technicien de Ligue 1 aurait proposé ses services pour intégrer son staff.

Jorge Sampaoli à l’OM, ça brûle ! L’entraîneur argentin vient de résilier son contrat avec l’Atletico Mineiro, et il est attendu en fin de semaine dans la cité phocéenne afin de parapher son contrat jusqu’en 2023 dans l’écurie de Frank McCourt. En attendant, Sampaoli va pouvoir composer son staff pour relever ce nouveau défi à l’OM, et en plus de ses hommes de main habituels, il pourrait être épaulé par un autre visage que l’on connait bien en Ligue 1…

Correa voudrait accompagner Sampaoli à l’OM

Comme l’a annoncé Foot Mercato jeudi, Pablo Correa serait intéressé par l’idée d’intégrer le staff de Jorge Sampaoli à l’OM. Ancien entraîneur emblématique de l’AS Nancy-Lorraine, passé également par Evian TG et l’AJ Auxerre, Correa pourrait donc retrouver un challenge au plus haut niveau avec l’OM si Sampaoli est séduit par l’idée de l’intégrer dans son équipe. Affaire à suivre…