Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pas encore arrivé, Sampaoli a déjà reçu une mauvaise nouvelle !

Publié le 25 février 2021 à 4h45 par T.M.

Travaillant déjà sur son arrivée à l’OM et l’avenir de son projet, Jorge Sampaoli rencontrerait une première contrariété.

D’ici quelques jours, Jorge Sampaoli devrait être nommé entraîneur de l’OM. A la recherche du successeur d’André Villas-Boas, Pablo Longoria tiendrait donc l’heureux élu avec le technicien argentin. Et si rien n’est encore officiel, Sampaoli serait déjà au travail. En effet, selon les dernières informations de UOL , l’entraîneur de 60 ans aurait, avec son équipe, étudié avec précision l’effectif de l’OM afin de préparer le futur mercato estival. Ainsi, le disciple de Marcelo Bielsa a notamment voulu savoir quels postes renforcer et quels joueurs pourraient partir.

Un recrutement sans argent ?