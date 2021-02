Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Kombouaré met une énorme pression sur Kita !

Publié le 26 février 2021 à 3h45 par A.M.

Arrivé sur le banc du FC Nantes il y a une dizaine de jours, Antoine Kombouaré assure qu'il ne laissera pas le temps à Waldemar Kita de le licencier.

Le FC Nantes vient de nommer son quatrième entraîneur de la saison. Après Christian Gourcuff, l'intérim de Patrick Collot et le passage éclair de Raymond Domenech, c'est Antoine Kombouaré qui s'est lancé dans le défi de maintenir les Canaris en Ligue 1. Pour le moment, les débuts sont encourageants avec une victoire contre Angers (3-1) puis un nul face à l'OM (1-1). Mais en cas de relégation, l'ancien entraîneur du PSG ne compte pas laisser à Waldemar Kita l'occasion de le licencier.

«Je ne donnerai pas l'occasion à Monsieur Kita de faire ce qu'il sait faire, à savoir me virer»