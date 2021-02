Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce nouvel indice de taille sur la vente du club !

Publié le 26 février 2021 à 3h15 par A.M.

Interrogé sur la situation de l'OM, Me Carlo Alberto Brusa, avocat d'Henri Bedimo, assure que Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt ne resteront pas longtemps à Marseille.

Depuis plusieurs semaines, la vente de l'Olympique de Marseille ne cesse de faire parler. Selon Thibaud Vézirian, tout serait même bouclé, Frank McCourt ayant accepté de céder l'OM au prince Saoudien Al-Walid bin Talal. Toutefois, jusqu'ici, il n'y a eu aucune confirmation, au contraire même, les démentis se sont enchaînés. Difficile d'y voir clair. Mais selon Me Carlo Alberto Brusa, actuel avocat d’Henri Bedimo, mais aussi de Zinedine Zidane ou encore Didier Deschamps, assure que l'avenir de Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt ne passe plus par l'OM.

«La poursuite d’une exploitation de l’OM par McCourt et Eyraud est quasiment finie»