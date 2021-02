Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo confirme déjà un gros dossier pour le prochain mercato !

Publié le 26 février 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Actuellement prêté sans option d’achat par Everton, Moise Kean réalise une saison très convaincante avec le PSG. Et Leonardo confirme son envie de tenter de le recruter définitivement…

L’été dernier, avec les départs combinés d’Edinson Cavani et Eric-Maxim Choupo-Moting qui arrivaient en fin de contrat avec le PSG, Leonardo a finalement décidé de jeter son dévolu sur Moise Kean en toute fin de mercato estival. L’attaquant Italien est arrivé sous la forme d’un prêt sans option d’achat en provenance d’Everton, et il ne cesse de convaincre sous le maillot parisien (13 buts toutes compétitions confondues). Du coup, sur les ondes de Radio France Bleu, Leonardo confirme son envie de tenter un coup l’été prochain pour recruter Moise Kean au PSG.

« On va essayer de voir pour Moise Kean »