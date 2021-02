Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo fait une révélation sur l'arrivée de Moïse Kean !

Publié le 25 février 2021 à 16h15 par A.D.

Pour pallier les départs conjugués d'Edinson Cavani et d'Eric Maxim Choupo-Moting, Leonardo a décidé de miser sur Moise Kean. Questionné ce jeudi matin, le directeur sportif du PSG a justifié une nouvelle fois son choix de recruter le buteur d'Everton.

En fin de contrat avec le PSG depuis le 30 juin, Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting ont rejoint respectivement Manchester United et le Bayern. Pour venir épauler Kylian Mbappé et Mauro Icardi au poste d'avant-centre, Leonardo est parvenu à recruter Moise Kean. Prêté sans option d'achat par Everton, le buteur italien fait déjà le plus grand bonheur du PSG, mais il devrait retrouver les Toffees de Carlo Ancelotti à partir du 30 juin. Sauf si Leonardo trouve le moyen de conserver Moise Kean à l'issue de la saison. Interrogé par France Bleu ce jeudi matin, le directeur sportif du PSG a eu l'occasion de reparler de l'arrivée de la pépite de 20 ans. Ainsi, Leonardo a pu réexpliqué pourquoi il avait décidé de faire confiance à Moise Kean cette saison pour remplacer numériquement Edinson Cavani.

«On a choisi d'avoir un joueur très jeune qu'on connaît depuis longtemps»