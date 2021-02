Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Antoine Kombouaré envoie un message clair à Jean-Kevin Augustin !

Publié le 25 février 2021 à 16h00 par La rédaction

Après avoir écarté Jean-Kevin Augustin du groupe professionnel, Antoine Kombouaré s'est justifié sur ce choix fort. Reste à savoir si le principal concerné va réagir après cela.

Arrivé en lieu et place de Raymond Domenech dans un club qu'il juge malade, Antoine Kombouaré a déjà pris des décisions fortes. L'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain a notamment envoyé trois à joueurs dans l'équipe réserve, à savoir Thomas Basila, Bridge Ndilu et Jean-Kevin Augustin. Parmi les joueurs concernés, l'un d'entre eux suscite l'interrogation depuis de nombreux mois maintenant. Grand espoir du PSG, Jean-Kevin Augustin est en chute libre. Une descente aux enfers confirmée par le fait qu'il ait été envoyé en équipe réserve par Kombouaré, qui s'est exprimé à ce propos.

«On est arrivés à un point de non-retour, tu dois changer quelque chose. Nous, on t'a aidé, et tu n'es pas prêt. Prends-toi en main»