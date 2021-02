Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le compte à rebours est lancé pour Messi !

Publié le 25 février 2021 à 16h10 par Th.B.

Dans le viseur du PSG qui compterait frapper un grand coup avec le sextuple Ballon d’or à l’intersaison, Lionel Messi pourrait certes rejoindre Paris. Mais ses options sont telles que le feuilleton Messi risque de s’éterniser…

Star incontestée du Ballon rond, Lionel Messi pourrait cependant quitter son club de coeur et de toujours depuis son arrivée en Europe en 2000. En effet, le joueur formé à La Masia du FC Barcelone voit son contrat courir jusqu’en juin prochain au club culé. Et au vu de la situation sportive et financière du Barça , une prolongation n’est pas une certitude à l’instant T. Pire, un départ pour le PSG ou Manchester City serait plus réaliste en l’état pouvant offrir à Messi les armes nécessaires pour relever son objectif principal : remporter la Ligue des champions à nouveau. Comme L’Équipe et France Football l’ont récemment assuré, le PSG, via son directeur sportif Leonardo, ferait le forcing en coulisse pour convaincre Messi de débarquer au Paris Saint-Germain. Le suspense devrait cependant rester entier pendant un moment.

Un duel PSG - Manchester City bien prévu, mais…