Mercato - PSG : Un gros coup se profile pour Kylian Mbappé !

Publié le 25 février 2021 à 10h45 par Th.B.

Le PSG verrait la tendance s’inverser dans le feuilleton Kylian Mbappé en sa faveur. Le joueur estimerait que seul le club de la capitale pourrait répondre favorablement à ses exigences financières.

Et si après des semaines, voire des mois de spéculations autour de l’avenir de Kylian Mbappé au sujet d’un transfert au Real Madrid, le PSG parvenait à prolonger le contrat de son attaquant ? À 22 ans, le champion du monde tricolore serait donc susceptible de rallonger son aventure de 4 ans. Ce serait du moins le plan du Paris Saint-Germain si le club réussissait à obtenir l’aval du clan Mbappé. C’est en effet l’information que Fabrizio Romano, journaliste de Sky Sport notamment, divulguait mercredi lors de son Here We Go Podcast . Et l’affaire serait bien embarquée en raison de la prise de conscience du numéro 7 du PSG.

Ça sentirait bon pour le PSG avec Mbappé !