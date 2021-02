Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les conditions sont posées pour le transfert de David Alaba !

Publié le 25 février 2021 à 14h30 par T.M.

Une fois la saison terminée, David Alaba quittera le Bayern Munich pour une nouvelle équipe. Alors que celle-ci n’est pas encore identifiée, elle devra répondre à de nombreux critères bien précis.

En ces temps difficiles économiquement parlant, recruter un joueur libre est une excellente affaire. Et elle l’est encore plus si ce joueur est une grande star. Alors que cela pourrait être le cas avec Sergio Ramos et Lionel Messi, c’est déjà acté pour David Alaba. En fin de contrat avec le Bayern Munich, l’Autrichien ne prolongera. N’ayant pas réussi à trouver un accord avec sa direction, le joueur de 28 ans s’en ira en fin de saison, une décision qu’il avait officialisée en conférence de presse il y a quelques jours : « J'ai pris la décision de partir du Bayern Munich à la fin de cette saison pour essayer quelque chose de nouveau. Ce n'était évidemment pas une décision facile, je suis ici depuis 13 ans et le club compte beaucoup pour moi ». Désormais, la question est de savoir où David Alaba jouera la saison prochaine. Lors de l’annonce de son départ, le futur ex-jouer du Bayern Munich a expliqué que rien n’était fait pour son avenir et les candidats sont d’ailleurs nombreux. Alors que le Real Madrid aurait visiblement un accord verbal avec l’Autrichien, le10sport.com vous avait révélé que le PSG poussait fort, mais la concurrence sera rude puisque le FC Barcelone, Chelsea ou encore Liverpool seraient également sur le coup.

David Alaba sait ce qu’il veut !