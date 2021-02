Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça a une ultime carte à jouer pour Messi !

Publié le 25 février 2021 à 15h15 par Th.B.

Alors que son départ serait une véritable possibilité, Lionel Messi pourrait encore prolonger son contrat au FC Barcelone si le club culé lui accordait le projet sportif qu’il réclamerait selon Guillem Balague. Explications.

Partira, ne partira pas… Le suspense est à son comble dans le feuilleton Lionel Messi. En effet, le capitaine du FC Barcelone se trouve dans les derniers mois de son contrat, qui expirera au mois de juin. L’été dernier, Messi a ouvertement fait savoir qu’il voulait plier bagage, le projet du FC Barcelone n’ayant plus été en adéquation avec ses aspirations personnelles. Cependant, l’ancien président Josep Maria Bartomeu a déposé sa démission en octobre dernier, permettant aux socios du FC Barcelone d’espérer voir Messi prolonger son contrat. Chose qu’il ne fera pas de suite comme il l’a annoncé en décembre dernier. Et alors que le PSG et Manchester City rêveraient de l’accueillir gratuitement à al fin de la saison, le FC Barcelone aurait encore une chance de conserver le sextuple Ballon d’or.

Un projet entièrement consacré à Messi