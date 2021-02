Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman peut déjà craindre le pire pour cette grosse pépite !

Publié le 25 février 2021 à 13h00 par A.D.

Alors qu'il enchaine les grosses performances, Pedri semble déjà faire l'unanimité au FC Barcelone. Alors que sa pépite devrait attiser les convoitises d'ici peu, Ronald Koeman ferait mieux de vite se préparer à la prolonger.

Transféré au Barça à l'été 2019, Pedri est resté une saison de plus à Las Palmas sous la forme d'un prêt. Alors qu'elle a posé ses valises à Barcelone l'été dernier, la pépite de 18 ans a déjà bien pris ses marques au sein de son nouveau club. A tel point qu'il a déjà mis tout le monde d'accord en Catalogne. Complimenté à plusieurs reprises par Ronald Koeman depuis le début de la saison, Pedri a également reçu les éloges d'Andres Iniesta. Interrogé lors d'un concours organisé par la Liga espagnole, l'ancien capitaine du Barça a rendu hommage au jeune milieu offensif espagnol, avant de lui promettre un avenir des plus brillants dans l'écurie blaugrana . « C'est clair que Pedri a beaucoup de potentiel. Je pense qu'il est dans un endroit idéal pour continuer à grandir, pour continuer à exploiter ses vertus. Je lui souhaite le meilleur et l'important est qu'il soit calme et que les gens le laissent tranquille, car il est jeune et a tout l'avenir devant lui. (...) Lorsqu'il entre sur le terrain, il prend du plaisir avec le ballon et on ne dirait pas qu'il a 18 ans. C'est le plus important, qu'il continue à grandir, car il a sûrement un grand avenir au Barça » , a estimé Andres Iniesta. Toutefois, pour avoir un bel avenir au FC Barcelone, Pedri devra prolonger son contrat tôt ou tard. Et pour se faire Ronald Koeman devra trouver une solution.

Pedri devrait bientôt affoler l'Europe