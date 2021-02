Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Griezmann, Koeman… Le plan du Barça dévoilé !

Publié le 25 février 2021 à 15h30 par Th.B.

Pressenti comme étant le favori aux élections présidentielles du FC Barcelone, Joan Laporta pourrait être élu par les socios le 7 mars prochain. Et à en croire ses propos concernant les dossiers chauds, il ne devrait pas y avoir de gros chamboulements. La continuité est le maître-mot.

Pour tous les socios du FC Barcelone, c’est bientôt le moment de vérité. En effet, le 7 mars prochain, les élections présidentielles auront lieu et la parole est donnée comme à chacune d’elles, aux supporters du FC Barcelone qui élisent leur future tête d’affiche. Ce jeudi, Joan Laporta, avec Rafael Yuste qui sera son vice-président s’il est élu, a présenté son projet à la presse. Confronté à Victor Font et Toni Freixa dans la course à la présidence du FC Barcelone, Laporta aurait de fortes chances de remporter ces élections à en croire les sondages et intentions. Il pourrait le 7 mars prochain être de nouveau élu président du Barça , après son premier passage à la tête du club culé de 2003 à 2010, moment où il a pu nouer une très bonne relation avec Lionel Messi. Capitaine et joueur emblématique du FC Barcelone, Messi serait susceptible de plier bagage à la fin de la saison, soit à l’expiration de son contrat. Néanmoins, comme le10sport.com vous l’a assuré le 9 février en exclusivité, le sextuple Ballon d’or devrait prolonger son aventure blaugrana en cas d’élection de Joan Laporta. Et ce dernier compterait lui proposer un projet gagnant et un contrat à vie afin de l’inciter à rester à Barcelone selon la BBC . Laporta a une nouvelle fois partagé sa position sur le cas Messi.

L’opération séduction est en place pour Messi et Griezmann

« Pour qu'il reste, il doit être convaincu qu'il continuera à gagner au Barça. Les culés que nous sommes, devons revenir pour être aux côtés de l'équipe. Je pense que l'une des clés pour qu'il reste est qu'il se sente à nouveau aimé ». a dans un premier temps assuré Joan Laporta lors de la présentation de son projet présidentiel ce jeudi avant de lâcher une dernière phrase qui en dit long sur sa volonté de voir Messi rester. « Nous voulons qu'il retrouve son sourire. Si cela se produit, nous pouvons revenir pour aspirer à tout ». Alors qu’Antoine Griezmann ne fait pas l’unanimité depuis son arrivée au FC Barcelone, et ce, bien que le champion du monde soit en pleine forme depuis le début de l’année civile, Joan Laporta ne compte pas se séparer de l’attaquant du FC Barcelone contrairement à ce que certains médias ont assuré dans la presse ces derniers temps. « Quand j’arriverai, je le soutiendrai. Il faut qu’il croit en lui et il marquera à nouveau des buts. Je le ferai pour qu’il croit à nouveau en lui et si c’est nécessaire, je lui dirai en français ». Un message fort délivré par Laporta qui en plus d’évoquer de potentiels retours de Xavi Hernandez et d’Andrés Iniesta, s’est également attardé sur la situation de Ronald Koeman.

Laporta soutient la méthode Koeman