Barcelone - Malaise : Joan Laporta envoie un incroyable message à Antoine Griezmann !

Publié le 25 février 2021 à 14h00 par T.M.

Alors qu’Antoine Griezmann rencontre toujours de grosses difficultés au FC Barcelone, s’il est élu président, Joan Laporta entend bien inverser la tendance pour le Français.

En 2019, le FC Barcelone n’a pas hésité à lâcher 120M€, soit le montant de sa clause libératoire, pour recruter Antoine Griezmann. Alors que l’association entre le Français et Lionel Messi en faisait saliver plus d’un, cet investissement est loin de porter ses fruits aujourd’hui. En effet, dans sa deuxième saison en Catalogne, Griezmann n’y arrive toujours pas. Auteur de quelques coups de génie, le champion du monde ne confirme pas sur la durée et forcément, les interrogations de font de plus en plus nombreuses pour l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid. Néanmoins, au Barça, Antoine Griezmann n’est pas tout seul et il pourrait prochainement compter sur un grand soutien : Joan Laporta.

« Quand j’arriverai, je le soutiendrai »