Barcelone - Malaise : Ronald Koeman monte au créneau pour cet international français !

Publié le 24 février 2021 à 7h00 par H.G.

Alors que Clément Lenglet affiche de grandes difficultés au FC Barcelone, Ronald Koeman a affirmé tout son soutien à l’adresse de son défenseur.

Arrivé en provenance du Séville FC en 2018, Clément Lenglet avait réussi à profiter des blessures de Samuel Umtiti pour se faire une place dans le onze type du FC Barcelone aux côtés de Gerard Piqué grâce à ses bonnes performances. Seulement voilà, depuis maintenant plusieurs mois, l’international français est en grande difficulté et a perdu de sa superbe. Le gaucher de 25 ans commet en effet trop d’erreurs, et celles-ci coutent cher au Barça, comme ce fut le cas ce week-end face au Cádiz CF en Liga en provoquant un penalty en fin de match, conduisant ainsi le FC Barcelone à perdre deux points (1-1 score final). Cependant, malgré ses difficultés, Clément Lenglet peut compter sur l’appui de Ronald Koeman, l’entraîneur néerlandais ayant envoyé un message de soutien à son adresse ce mardi en conférence de presse à la veille de la réception de l’Elche CF.

« Nous devons analyser mais aussi ne pas supposer que tout le problème vient de lui »