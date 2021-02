Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ces précisions sur le cauchemar de cet international français au Barça…

Publié le 22 février 2021 à 15h00 par H.G.

Alors qu’il traverse une saison extrêmement délicate au FC Barcelone, Clement Lenglet serait avant tout victime d’une perte totale de confiance en lui-même.

Arrivée au FC Barcelone en 2018 en provenance du Séville FC, Clément Lenglet avait réalisé de très bons débuts au sein du club catalan, au point de s’y imposer comme un titulaire en puissance aux côtés de Gerard Piqué. Seulement voilà, depuis plusieurs mois maintenant, l’international français n’est plus que l’ombre de lui-même. Le gaucher de 25 ans rencontre effectivement de grandes difficultés et commet beaucoup trop d’erreurs qui coûtent cher au Barça. Ainsi, bon nombre d’observateurs remettent en question Clément Lenglet ces dernières semaines, sans pour autant connaitre le motif de cette terrible baisse de régime du natif de Beauvais.

La cicatrice de l’humiliation face au Bayern Munich ne serait toujours pas refermée