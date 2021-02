Foot - Barcelone

Barcelone : Gerard Piqué n’a pas jeté l’éponge pour le PSG !

Publié le 21 février 2021 à 19h00 par Th.B.

Malmenés par le PSG, les Blaugrana auraient toujours une chance de se qualifier pour les 1/4 de finales de la Ligue des champions selon Gerard Piqué, qui a également commenté le nul du FC Barcelone ce dimanche

Le FC Barcelone se retrouve dans une position défavorable pour mener à bien ses objectifs. En Coupe du roi, le Barça a perdu la première manche de la demi-finale face au FC Séville (2-0) et devra se battre le 3 mars prochain pour décrocher son ticket en finale. En Ligue des champions, les hommes de Ronald Koeman ont été corrigés par le PSG au Camp Nou mardi soir à l’occasion du 1/8ème de finale aller de la C1 (4-1), compliquant considérablement la deuxième manche de la confrontation face au PSG le 10 mars prochain. Et alors que le FC Barcelone avait l’opportunité de revenir à six points de l’Atletico de Madrid, leader de Liga, qui s’est incliné 2 buts à 0 face à Levante samedi, le Barça n’a pas pu faire mieux que concéder le nul lors de la réception de Cadix ce dimanche (1-1). N’ayant pas été vraiment mis en danger par son adversaire du jour, le Barça a été rejoint au score dans les ultimes instants du match après un penalty concédé par Clément Lenglet puis transformé par Alex Fernandez. Malgré le passage au vide du Barça , Gerard Piqué reste confiant quant aux chances du club dans les trois compétitions, ainsi qu’en Ligue des champions.

Gerard Piqué croit toujours en la Ligue des champions