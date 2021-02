Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Koeman monte au créneau pour Dest !

Publié le 20 février 2021 à 13h40 par La rédaction

Totalement dépassé face au PSG, Sergino Dest a été pointé du doigt. Néanmoins, le latéral du FC Barcelone peut compter sur le soutien de Ronald Koeman.