Barcelone : L’aveu terrible de Koeman après le PSG...

Publié le 17 février 2021 à 10h40 par La rédaction

Mardi soir, le FC Barcelone n’a rien pu faire face à un PSG qui a sorti le grand jeu (4-1). Une défaite cuisante pour les Blaugrana, qui démontre toutes les difficultés qu’ils encourent cette saison. Pour Ronald Koeman, il n’y a pas photo, le PSG est plus fort que Barcelone cette saison, en raison de son effectif plus complet.