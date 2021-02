Foot - Barcelone

Barcelone : Ce joueur de Koeman envoie un message fort sur le retour de Piqué !

Publié le 15 février 2021 à 16h00 par H.G.

Alors que Gerard Piqué pourrait être présent ce mardi dans le groupe du FC Barcelone pour affronter le PSG, Jordi Alba n’a pas caché qu’il ne serait pas mécontent de pouvoir compter sur la présence de son coéquipier.

Supposé revenir le 6 mars prochain pour le match de Copa del Rey du FC Barcelone face au Sevilla FC, Gerard Piqué pourrait bien avoir déjoué tous les pronostics ! Et pour cause, le Champion du monde 2010 a repris l’entrainement collectif avec le Barça ces dernières heures et postule donc pour une place dans le groupe barcelonais qui affrontera le PSG ce mardi au Camp Nou en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Cependant, comme l’a signifié Ronald Koeman ce lundi, la décision finale ne sera prise que dans les prochaines heures, l’idée étant de ne pas prendre de risque inconsidéré avec Gerard Piqué. Mais de son côté, Jordi Alba admet que la perspective de pouvoir évoluer avec Gerard Piqué face au PSG ne serait pas pour lui déplaire.

« Gerard Piqué est un élément fondamental de l’équipe »