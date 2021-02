Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Antoine Griezmann a eu tout faux…

Publié le 24 février 2021 à 6h00 par Th.B.

Arrivé à l’été 2019 en provenance de l’Atletico de Madrid, Antoine Griezmann n’a pas connu une intégration fulgurante au FC Barcelone. Et bien que ça se passe mieux cette saison, le Français n’aurait pas dû quitter les Colchoneros selon l’ancien du Barça Jérémy Mathieu.

C’était une star incontestée à l’Atletico de Madrid. Sous la houlette de Diego Simeone, Antoine Griezmann était devenu un attaquant complet, capable de finir les actions comme de se mettre au service du second attaquant, quel qu’il soit. Un an après « La Décision » , Griezmann a finalement fait le choix de quitter l’Atletico de Madrid pour rejoindre le FC Barcelone où tout n’a pas été et n’est toujours pas rose pour le champion du monde. De quoi se poser la question suivante : était-ce le bon choix ?

Jérémy Mathieu souligne « l’erreur » d’Antoine Griezmann