Mercato - PSG : Un très gros coup se précise pour le projet QSI !

Publié le 26 février 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Même si la prolongation de contrat de Neymar n’a toujours pas été officialisée par le PSG, Leonardo confirme une tendance positive pour l’avenir de la star brésilienne.

Ces derniers jours, le journaliste brésilien Marcelo Bechler annonçait que tout était bouclé pour la prolongation de contrat de Neymar au PSG, l’attaquant brésilien étant actuellement engagé jusqu’en juin 2022. Toutefois, l’opération n’a pas encore été officialisée par le club de la capitale, et pour cause, Leonardo a annoncé dans un entretien accordé à Radio France Bleu que même si le cas Neymar était en bonne voie, le PSG ne l’avait pas encore définitivement réglé.

« Je pense qu’on arrive à un bon moment »