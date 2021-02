Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Milan AC prévient Leonardo pour Donnarumma

Publié le 26 février 2021 à 7h15 par A.C.

Frederic Massara, directeur sportif du Milan AC, s’est exprimé au sujet de la situation de Gianluigi Donnarumma.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en 2019, Keylor Navas apporte satisfaction. Pourtant, Leonardo pourrait profiter de la situation pour recruter un nouveau gardien de but. Il s’agit de Gianluigi Donnarumma, très apprécié par le directeur sportif du PSG, dont le contrat avec le Milan AC se termine dans seulement quelques mois. L’Italien était d’ailleurs le premier de choix de Leonardo, lors de son retour au PSG il y a un an et demi, avant que l’option Navas ne se présente avec le Real Madrid.

« Le dialogue continue et nous espérons une issue heureuse »