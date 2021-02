Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola prépare un sale tour au PSG…

Publié le 26 février 2021 à 5h45 par Th.B.

De nouveau annoncé au PSG, Gianluigi Donnarumma semblerait avoir peu de chances de rejoindre le club de la capitale. Une situation à laquelle son agent Mino Raiola ne serait pas étranger.

De retour dans le viseur du PSG selon 90min, Gianluigi Donnarumma voit son avenir ne pas forcément s’écrire du côté du Milan AC où il est contractuellement lié jusqu’en juin prochain. D’ailleurs, son agent Mino Raiola scruterait les marchés anglais et espagnol d’après Ian McGarry, journaliste et présentateur du Transfer Window Podcast . Ce qu’il ne ferait à première vue, pas les affaires du PSG. Et le représentant du portier du Milan AC aurait un autre tour dans son sac.

Raiola, entre l’Angleterre, l’Espagne et… le Milan pour Donnarumma !