Mercato - OM : C'est bien un nouveau Bielsa qui débarque à Marseille !

Publié le 26 février 2021 à 4h15 par A.M.

Avec l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM, Pablo Longoria a bien mis la main sur un entraîneur qui s'inspire grandement de Marcelo Bielsa comme l'explique Fabrice Lamperti.

En quête d'un entraîneur depuis le 2 février dernier et la mise à pied d'André Villas-Boas, l'OM a tranché. Jorge Sampaoli va débarquer sur le banc phocéen dans les prochains jours et mettra ainsi fin à l'intérim de Nasser Larguet. Le technicien argentin découvrira sa deuxième expérience en Europe après une saison au Séville FC, mais devrait rappeler de bons souvenirs aux fans de l'OM. Et pour cause, comme le souligne le journaliste de La Provence , Fabrice Lamperti, Jorge Sampaoli présente de nombreuses similitudes avec Marcelo Bielsa.

«Il a une approche similaire à celle de Bielsa»