Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette piste de Koeman fixée à 150M€ ?

Publié le 26 février 2021 à 1h30 par A.C.

Suivi par plusieurs clubs dont le FC Barcelone, Bryan Gil pourrait voir son prix exploser.

Le FC Séville aura fort à faire en fin de saison. Brillant avec Eibar, où il est prêté, Bryan Gil attise de plus en plus de convoitises. Le FC Barcelone le suivrait de près, tandis qu’en Italie on annonce que le Milan AC serait également dans le coup. Mais Monchi a déclaré compter sur le joueur et selon Estadio Deportivo , une prolongation de contrat serait déjà prête, afin d’éloigner les sirènes barcelonaises. Reste à savoir si Bryan Gil aura une place au FC Séville au terme de son prêt...

Monchi souhaiterait fixer une clause pharaonique pour Bryan Gil