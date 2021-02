Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola préparerait un mauvais coup à Leonardo !

Publié le 25 février 2021 à 23h15 par A.C.

Mino Raiola ne ferait pas vraiment les affaires de Leonardo et du PSG, dans le dossier Gianluigi Donnarumma.

C’est une situation assez étrange que traverse Gianluigi Donnarumma. Il est en effet considéré comme un pilier du Milan AC de Stefano Pioli, actuellement deuxième de Serie A. Pourtant, son contrat se termine dans seulement quelques mois et si les Rossoneri ont déclaré vouloir le prolonger, pour l’instant il se dirige vers un départ libre à la fin de saison ! De quoi éveiller les vieilles convoitises de Leonardo, qui avait déjà tenté d’attirer Donnarumma au Paris Saint-Germain lors de l’été 2019.

Raiola propose Donnarumma en Espagne et en Angleterre