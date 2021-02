Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Prolongation, polémiques… Leonardo envoie des messages forts à Neymar !

Publié le 25 février 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier

Alors que Neymar est proche de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain pour quatre saisons supplémentaires, Leonardo s’est chargé de prendre la défense de l’international brésilien face à toutes les polémiques dont il fait l’objet.

Qu’il semble loin le temps où les relations entre Leonardo et Neymar étaient conflictuelles. Cela date de l’été 2019, lorsque le premier est revenu au PSG et que le second souhaitait quitter le club de la capitale afin de retourner au FC Barcelone. Seulement voilà, cette époque est désormais révolue. En effet, depuis maintenant plusieurs semaines, il est annoncé avec insistance que l’international brésilien de 29 ans va prochainement prolonger son contrat à Paris pour quatre saisons supplémentaires, lui qui est actuellement lié aux pensionnaires du Parc des Princes jusqu’au 30 juin 2022. Une tendance d’ailleurs confirmée par Leonardo ce jeudi dans un entretien accordé à France Bleu , même si le directeur sportif du PSG a tenu à insister sur le fait que le nouveau contrat de Neymar n’est pas encore signé : « J'ai vu ce qui est sorti comme quoi c'était déjà fait. Avec Neymar on parle aussi et je pense que c'est en bonne voie. Mais c'est normal, un contrat à la fin, il n'est décidé seulement après sa signature et ce n'est pas encore le cas. Mais je pense qu'on arrive à un bon moment. L'idée c'est d'arriver au bout le plus vite possible », a-t-il expliqué.

« L'engagement de Neymar ces derniers temps est irréprochable »

Le décor est planté, et c’est dans ce contexte que Leonardo a souhaité prendre la défense de Neymar face aux nombreuses polémiques auxquelles il fait face ces derniers jours. Effectivement, depuis sa blessure aux adducteurs gauche contre Caen il y a près de deux semaines en Coupe de France, l’hygiène de vie du numéro 10 du PSG est vivement pointée du doigts par certains observateurs qui estiment que le Brésilien n’a pas le professionnalisme adéquat au regard de ses responsabilités à Paris. Les tweets nocturnes de Neymar devant l’émission de télé-réalité Big Brother Brasil ont notamment conduit le natif de Mogi das Cruzes à se retrouver sous le feu des critiques. Cependant, au cours de son entretien accordé à France Bleu , Leonardo a tenu à démentir toutes ces allégations sur son attaquant. « Ça me gêne un peu. J'ai tout entendu. Il s'est blessé et beaucoup de joueurs sont blessés, pas seulement au PSG, mais dans d'autres clubs aussi. Après il y a eu des remarques sur son hygiène de vie et tout ça. Mais ça fait un an que les gens ne peuvent pas sortir et s'il s'est blessé à cause de son hygiène de vie, qu'est-ce qu'il fait chez lui ? Parce que personne ne sort. Après on connaît sa vie et son histoire, il est différent par rapport à la manière d'être. Mais honnêtement l'engagement de Neymar ces derniers temps est irréprochable. On n'a rien à dire par rapport à son engagement, il est complètement concentré. L'hygiène de vie de Neymar, c'est un lieu commun. Et ce n'est pas juste », a lâché le dirigeant du PSG.

« On veut un arbitrage juste, une application du règlement »