Mercato - PSG : Contrat, temps de jeu… Ce terrible constat de Leonardo sur les jeunes !

Publié le 25 février 2021 à 16h45 par H.G.

Alors que le PSG a été confronté à de nombreux départs libres au sein de son centre de formation, Leonardo n’a pas manqué de pointer du doigt la réglementation en France en matière de contrats.

La dernière fenêtre estivale des transferts a été un cas d’école pour démontrer la difficulté du PSG à conserver ses jeunes. En effet, arrivant au terme de leur contrat aspirant, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche sont partis librement pour respectivement rejoindre le Bayern Munich et l’AS Saint-Etienne. Et cette situation pourrait se reproduire l’été prochain dans la mesure où Kays Ruiz arrivera en fin de contrat le 30 juin et qu’il est annoncé depuis quelques semaines qu’il ne le prolongera pas. Ainsi, le PSG va une nouvelle fois perdre l’un de ses jeunes joueurs prometteurs, mais toute la question est de savoir pour quelle raison ces derniers décident d’aller voir ailleurs. Et aux yeux de Leonardo, cela n’a rien à voir avec le fait que le club parisien ne leur garantirait pas suffisamment de temps de jeu. En effet, dans un entretien accordé à France Bleu , le directeur sportif de l’écurie francilienne a pointé du doigt la règlementation française au sujet des premiers contrats professionnel, qui limite la durée de ceux-ci à trois ans seulement.

« Ce n’est pas vrai que les jeunes n’ont pas eu l’opportunité de jouer avec l’équipe pro »