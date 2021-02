Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel ancien joueur de Pochettino faut-il recruter ?

Publié le 25 février 2021 à 8h00 par La rédaction

Arrivé sur le banc du PSG en début d'année, Mauricio Pochettino n'a pas encore pu remodeler son effectif en y apportant sa touche. Mais plusieurs pistes circulent à l'image de plusieurs de ses anciens joueurs. Mais sur lequel doit-il miser ?

Voilà près de deux mois que Mauricio Pochettino a pris la succession de Thomas Tuchel sur le banc du PSG. Et il est bien évidemment trop tôt pour juger la patte de l'Argentin sur l'effectif parisien, d'autant plus qu'il n'a pas encore pu recruter les joueurs qu'il souhaitait. En effet, bien que Mauricio Pochettino soit arrivé au tout début du mercato d'hiver, le club de la capitale s'est montré très discret sur le marché, ne recrutant personne. Probablement pour frapper plus fort l'été prochain. Dans cette optique, l'ancien entraîneur de Tottenham aimerait piocher dans son ancien effectif pour se renforcer. Mais quel joueur doit recruter le PSG ?

Pochettino décidé à récupérer ses anciennes stars ?