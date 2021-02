Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La porte est grande ouverte pour Arturo Vidal !

Publié le 25 février 2021 à 18h30 par A.C.

Tout proche de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli pourrait emmener l’un de ses anciens joueurs dans ses valises.

Ça devrait être officialisé dans les prochaines heures. Jorge Sampaoli va succéder à André Villas-Boas sur le banc de l’Olympique de Marseille, où un contrat l’attendrait déjà. RMC Sport a en effet annoncé un accord total entre l’OM et Sampaoli, qui sera ainsi l’entraineur du club jusqu’en 2023. Son staff commence d’ailleurs déjà à prendre forme. Selon les informations de La Provence , Sampaoli devrait être accompagné de son fidèle adjoint Jorge Desio, ainsi que du préparateur physique Pablo Fernandez, ainsi que Diogo Meschine, qui devrait être le nouveau responsable de la performance de l’OM. Du côté de Foot Mercato , on a annoncé que jeudi que Pablo Correa, ancien entraineur de l’AS Nancy Lorraine, aurait proposé ses services pour rejoindre le staff de Sampaoli à l’OM. Mais l’arrivée de Sampaoli pourrait également s’accompagner de quelques recrues. Pas sur le court terme, puisque le mercato hivernal est clos, mais plutôt pour celui de cet été, qui ouvrira les portes dans seulement quelques mois.

Vidal prêt à se relancer à l’OM avec Sampaoli ?

Une première piste a été annoncée, pour l’Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli. D’après les informations de Calciomercatonews , Arturo Vidal pourrait décider de suivre son ancien mentor à l’OM. Les deux hommes se connaissent depuis le passage de Sampaoli à la tête du Chili. En difficulté à l’Inter, le milieu de 33 ans serait en froid avec Antonio Conte et pourrait donc se relancer à l’OM la saison prochaine. Tuttosport confirme la tendance, en expliquant que Vidal semble désormais un corps étranger à l’Inter et même Christian Eriksen, qui était catalogué d’erreur de casting, semble lui être passé devant dans la hiérarchie.

L’Inter souhaite vendre Vidal !

Ce jeudi, l’Olympique de Marseille a reçu une très bonne nouvelle, en provenance du Chili. D’après les informations de 24horas, Arturo Vidal ferait partie des joueurs que l’Inter souhaiterait vendre cet été. La chaîne de télévision chilienne rappelle que le club milanais rencontre des gros problèmes économiques, qui pourraient obliger Suning de vendre. Ainsi, un énorme ménage devrait être opéré et Vidal, avec son salaire de 6,5M€ par an, serait donc tout en haut de cette liste. Convaincre l’Inter ne devrait donc pas être compliqué pour l’OM, mais cela n’annonce pas pour autant une promenade de santé. Vidal reste en effet un joueur très gourmand et l’OM ne semble pas vraiment être en position d’offrir des gros salaires à ses recrues, pour le moment.