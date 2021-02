Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces précisions sur cette annonce inattendue de Leonardo !

Publié le 25 février 2021 à 18h15 par H.G.

Alors que Leonardo a avancé l’hypothèse de voir Julian Draxler prolonger son contrat au PSG, cette situation serait avant toute chose provoquée par le contexte économique délicat pour le club parisien.

« On en parle un peu moins, mais on va voir aussi parce que c'est un joueur dont on doit clarifier la situation quand même. Julian Draxler est un joueur important, même si malheureusement il a eu moins d'opportunités ces dernières saisons. Mais c'est un joueur qui est quand même important et on va voir comment évolue sa situation », annoncé Leonardo ce jeudi à l’occasion d’un entretien accordé à France Bleu . Ce faisant, le directeur sportif du PSG a ouvert la porte à une prolongation du contrat de Julian Draxler, celui-ci expirant le 30 juin prochain. Cette annonce est une véritable surprise dans la mesure où il était annoncé de longue date que l’international allemand s’en irait librement en fin de saison. Cependant, cette déclaration de Leonardo serait tout sauf le fruit du hasard…

Le PSG est déçu de Julian Draxler, mais…