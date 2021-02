Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’incroyable sortie d'une ancienne star de Zidane sur un retour !

Publié le 25 février 2021 à 21h30 par A.C.

Parti à Everton l’été dernier, James Rodriguez ne semble pas du tout être nostalgique du Real Madrid.

Définitivement pas dans les plans de Zinedine Zidane à Madrid, James Rodriguez a décidé de se relancer en Premier League. Et cela lui réussit plutôt bien ! Le Colombien est en effet l’un des hommes forts d’Everton, où Carlo Ancelotti compte sur lui. Le fait de retrouver son ancien entraineur semble en tout cas avoir été très important pour James Rodriguez. « J'ai besoin d'avoir un coach qui me connait, qui sache comment je me comporte sur et en dehors du terrain » a expliqué l’ancien du Real Madrid. « Carlo était exactement ce dont j'avais besoin pour rejoindre Everton ».

« Il n’y a personne qui veut de moi à Madrid »