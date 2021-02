Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo envoie un message fort aux pépites de Pochettino !

Publié le 25 février 2021 à 22h15 par H.G.

Alors que le PSG voit fréquemment ses jeunes s’en aller librement, Leonardo a assuré que les jeunes présents actuellement dans l’effectif parisien auront une occasion de montrer leurs capacités.

Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche, peut-être bientôt Kays Ruiz… La gestion du PSG avec ses pépites est fréquemment pointée du doigt. En effet, bon nombre d’entre-eux sont partis librement de leur club formateur, privant ainsi l’écurie francilienne de joueurs qui auraient pourtant pu apporter leur pièce à l'édifice. Ces jeunes se laissent convaincre par de grands clubs, souvent étrangers, qui leur promettent un temps de jeu qu’ils pensent ne pas avoir à Paris. Cependant, dans un entretien accordé à France Bleu ce jeudi, Leonardo a tenu à affirmer aux jeunes présents actuellement dans l’effectif de Mauricio Pochettino qu’ils auront leur chance prochainement, et ce d’autant plus que le PSG a l’intention de miser sur eux pour l’avenir comme il l’a bien expliqué.

« Ils vont avoir l’opportunité et ça c’est quelque chose de très important »