Mercato - PSG : Mbappé reçoit un énorme conseil pour son avenir !

Publié le 25 février 2021 à 21h15 par La rédaction

Prolongera, prolongera pas ? L'avenir de Kylian Mbappé fait énormément parler et chacun semble avoir son avis sur la question, à l'instar de Robert Pirès.

Après des semaines voire des mois de rumeurs, de spéculations et de négociations, l'avenir de Kylian Mbappé n'est toujours pas fixé. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, le nom du joueur de 22 ans est évoqué du côté du Real Madrid notamment. Ces derniers temps, la tendance semble s'être inversée en faveur du PSG et d'une prolongation de contrat. Pour autant, rien n'est fait pour le moment et Kylian Mbappé reçoit de multiples conseils, comme en témoigne la dernière sortie médiatique de Robert Pirès.

«Le plus important est qu'il joue au moins un an de plus au PSG »