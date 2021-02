Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Jules Koundé !

Publié le 26 février 2021 à 0h15 par Th.B.

Au coeur des rumeurs de transfert pour le PSG ou Manchester United notamment, Jules Koundé ne devrait pas rejoindre les Red Devils en l’état actuel des choses et surtout pas au prix de sa clause libératoire de 80M€.

Ces derniers temps, As a révélé un intérêt du PSG pour Jules Koundé. Le défenseur central français de 22 ans évoluant au FC Séville ne cesse d’impressionner cette saison et figurerait dans le viseur du PSG, mais pas seulement. En effet, le joueur formé aux Girondins de Bordeaux serait très apprécié du côté du Real Madrid ou encore de Manchester United. D’ailleurs, le journaliste de The Athletic Laurie Whitwell soulignait pour Ask Ornstein mercredi que les Red Devils seraient déterminés dans la course à la signature de Jules Koundé pour la simple et bonne raison qu’Ole Gunnar Solskjaer réclamerait à ses dirigeants un nouveau défenseur central pour épauler Harry Maguire au sein de la charnière centrale mancunienne la saison prochaine. Néanmoins, le géant anglais ne serait pas prêt à faire des folies pour Koundé.

Manchester United en retrait pour Koundé ?