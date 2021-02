Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma prêt à accepter une offre de Leonardo ? La réponse !

Publié le 23 février 2021 à 0h45 par D.M.

Courtisé par le PSG, Gianluigi Donnarumma voudrait prolonger son contrat avec le Milan AC. Mais pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé.

Gianluigi Donnarumma ne sait toujours pas s’il évoluera en Serie A la saison prochaine. Le portier voit son contrat avec le Milan AC expirer en juin prochain et les négociations s’éternisent. Les deux parties ne parviennent pas à trouver un accord et l’international italien pourrait être contraint de quitter le club rossonero . Selon les dernières informations de 90min , le PSG suivrait de près la situation et voudrait lui offrir un contrat en or. Mais Donnarumma est-il prêt à rejoindre la formation parisienne ?

« Donnarumma veut rester au Milan AC »