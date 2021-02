Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est confronté à un chantier inattendu !

Publié le 27 février 2021 à 3h45 par A.M.

Alors qu'il a longtemps été annoncé sur le départ, Julian Draxler pourrait finalement prolonger son contrat. Mais la concurrence s'organise pour attirer l'Allemand du PSG.

En fin de contrat en juin prochain, Julian Draxler semblait se diriger tranquillement vers un départ libre. Mais au micro de France Bleu Paris , Leonardo a ouvert la porte à une prolongation de l'international allemand : « Il y a Draxler aussi qui est en fin de contrat. On va voir comment est la situation. On parle un peu moins, mais on va voir aussi parce que c'est un joueur dont on doit clarifier la situation quand même. C'est un joueur important, même si malheureusement il a eu moins d'opportunités ces dernières saisons. Mais c'est un joueur qui est quand même important et on va voir comment évolue sa situation . » Dans ce dossier, tout semble donc envisageable.

Rien n'est à exclure pour Draxler !