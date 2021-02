Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux transferts déjà bouclés pour cet été ?

Publié le 27 février 2021 à 3h15 par A.M.

Prêtés l'été dernier au PSG, Alessandro Florenzi et Danilo Pereira ont de grandes chances de rester une saison supplémentaire à Paris.

Compte tenu du contexte économique, et après avoir levé l'option d'achat de Mauro Icardi pour 50M€, le PSG a été contraint de se montrer prudent sur le marché des transferts. Dans cette optique, Leonardo a bouclé l'arrivée de cinq joueurs, trois sous la forme de prêts et deux arrivés gratuitement, à savoir Rafinha et Alexandre Letellier. Concernant les joueurs prêtés, leur avenir va d'ailleurs prochainement se retrouver au cœur des interrogations pour Leonardo. Et pour cause, si le prêt de Moise Kean ne s'accompagne pas d'option d'achat, c'est l'inverse pour Alessandro Florenzi et Danilo Pereira, respectivement prêtés par l'AS Roma et le FC Porto.

Les options d'achat de Florenzi et Danilo bientôt levées ?