Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réponse imminente de Kylian Mbappé ?

Publié le 26 février 2021 à 13h15 par La rédaction

Leonardo a évoqué la situation de Kylian Mbappe dans un entretien à France Bleu Paris. Décryptage.

Au cours d’un entretien accordé à France Bleu Paris, Leonardo a évoqué le sujet de la prolongation de Kylian Mbappe : « On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision (...) Kylian, depuis qu'il a commencé à Monaco à aujourd'hui, c'est tellement énorme et unique qu'on ne peut pas discuter de ce qu'il est ou pas. Il est, point. Une proposition pour Mbappé ? Il y a tout dedans déjà, beaucoup de choses sont en discussions. Aujourd'hui je pense qu'on ne doit pas sortir de notre objectif sportif aussi, mais tout est clair, on avance, on parle, tout le monde le sait. On a une bonne ouverture de dialogue. Mais on va arriver au moment de décider. »

Mettre fin à la stratégie d’attente du clan Mbappe

Que déduire des paroles de Leonardo ? Très clairement, elles confirment que le PSG a lancé ses offres en direction de Kylian Mbappe et que ce dernier n’a pas apporté de réponse tranchée. Voilà qui confirme de manière claire que la stratégie du clan Mbappe a toujours été de gagner du temps pour maintenir toutes les options ouvertes, en privilégiant un départ sans ferme la porte à Paris au cas où. Aujourd’hui, les mots de Leonardo ont un objectif clair : faire comprendre à Mbappe que le temps était venu de sortir de l’ambiguïté.