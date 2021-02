Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle bombe de la presse espagnole sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 26 février 2021 à 8h45 par D.M.

Un départ du PSG serait toujours d’actualité pour Kylian Mbappé, qui attendrait un geste du Real Madrid. De son côté, Florentino Perez espérerait une annonce du joueur afin de passer à l’action.

« On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision ». Invité par France Bleu à évoquer la situation contractuelle de Kylian Mbappé au PSG, Leonardo a indiqué qu’une décision devrait être prise dans un avenir proche. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le club parisien, l’attaquant français hésite à prolonger son contrat avec son équipe actuelle, alors que le Real Madrid continuerait de le suivre et envisagerait de formuler une offre lors du prochain mercato estival. A en croire certains médias espagnols, la Casa Blanca attendrait juste le feu vert pour pouvoir passer à l’action dans ce dossier Mbappé.

Mbappé prêt à rejoindre le Real Madrid ?