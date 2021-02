Foot - Mercato - Liverpool

Mercato : Real, Barça… Mohamed Salah reçoit un gros conseil… de l’OM !

Publié le 26 février 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que son avenir à Liverpool est incertain, Mohamed Salah a vu Nasser Larguet, entraîneur intérimaire de l’OM, prendre position sur le sujet.

Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2023 avec Liverpool, où il est l’un des cadres de Jürgen Klopp, Mohamed Salah pourrait bien faire ses valises dans les mois à venir. Récemment, l’Egyptien avait ouvert la porte à une arrivée au Real Madrid et au FC Barcelone et les rumeurs d’un départ ne cessent de se multiplier. En effet, face à la possible arrivée de Kylian Mbappé chez les Reds, c’est Salah qui pourrait en faire les frais et ainsi être poussé vers la sortie. Mais pour aller où ensuite ?

« J’espère qu’il rejoindra le Bayern Munich »