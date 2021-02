Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland… Tout est clair pour Zidane !

Publié le 26 février 2021 à 6h30 par Th.B.

Témoignant de la difficulté de l’opération Kylian Mbappé, le Real Madrid se serait rabattu sur le dossier Erling Braut Haaland alors que le Borussia Dortmund accepterait de vendre son attaquant.

Certes, Zinedine Zidane n’a jamais caché son admiration pour Kylian Mbappé, joueur qu’il aimerait voir débarquer au Real Madrid. Néanmoins, en raison de la situation économique dans laquelle se trouve le club merengue et qui frappe l’ensemble du monde du football, une arrivée de Mbappé au Real Madrid est plus qu’improbable cet été. D’une part parce que le PSG réclamerait la coquette somme de 200M€ pour une seule année de contrat et d’une autre car on se rapprocherait du moment de vérité pour Mbappé à en croire les propos de Leonardo au micro de France Bleu jeudi. De quoi pousser le Real Madrid à revoir ses plans et de tabler sur une opération plus accessible, à savoir le dossier Erling Braut Haaland.

L’élu de l’été, c’est Haaland !