Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une incroyable opération prend forme pour cet été ?

Publié le 26 février 2021 à 5h30 par T.M.

Dernièrement, il a été question d’un possible échange entre Hector Bellerin et Julian Draxler. Une opération qui commencerait à prendre de plus en plus de poids. Explications.

A la recherche d’un arrière droit pour le PSG, Leonardo aurait notamment des vues sur Hector Bellerin. D’ailleurs, la porte pourrait bien s’ouvrir pour le joueur d’Arsenal, qui aurait réclamé son départ. De plus, Mikel Arteta pourrait ne pas s’opposer à la demande de l’Espagnol, sous certaines conditions toutefois. En effet, comme l’expliquait The Transfer Window Podcast dernièrement, l’entraîneur d’Arsenal aurait réclamé à son directeur sportif d’utiliser Bellerin pour faire venir un autre joueur en échange et après avoir étudié l’effectif du PSG, il aurait notamment coché le nom de Julian Draxler.

Draxler bel et bien prolongé… puis échangé ?