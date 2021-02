Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo met un énorme coup de pression à Mbappé!

Publié le 24 février 2021 à 23h30 par A.M. mis à jour le 24 février 2021 à 23h40

Interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé, Leonardo assure que le moment est venu de prendre une décision concernant la prolongation du Champion du monde.

Depuis quelques semaines, l'avenir de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les préoccupations. Et pour cause, son contrat s'achève en juin 2022, et il a récemment reconnu être en pleine réflexion concernant son futur choix. Mais le temps presse, puisque s'il refuse de prolonger son bail, le PSG devra non seulement se résoudre à le vendre, mais également préparer sa succession. Et bien évidemment, Leonardo a pleinement conscience de la situation.

«On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision»