Mercato - PSG : Lionel Messi reçoit un message fort pour son avenir !

Publié le 24 février 2021 à 22h15 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi est encore en pleine réflexion pour son avenir. De son côté, Javier Mascherano refuse de conseiller l’Argentin et explique qu’il respectera sa décision, quoi qu’il advienne.

Toujours au FC Barcelone malgré ses envies de départ l’été dernier, Lionel Messi pourrait quitter le club culé dans les prochains mois. En effet, l’attaquant sera libre de tout contrat en juin prochain et aura le choix. Le PSG et Manchester City apparaissent comme les deux destinations les plus probables pour le sextuple Ballon d’Or en cas de départ, mais ce dernier n’a pas encore tranché et souhaite attendre la fin de saison du Barça avant de se décider. En attendant, l’avenir de Messi fait énormément parler, et son ancien coéquipier Javier Mascherano a notamment évoqué ce sujet brûlant.

« Ce sont des décisions totalement personnelles »