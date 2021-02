Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va s’attaquer à… Memphis Depay !

Publié le 26 février 2021 à 12h15 par T.M.

Se tournant vers des joueurs en fin de contrat pour étoffer l’effectif du PSG, Leonardo penserait notamment à Memphis Depay, proche de quitter l’OL en fin de saison.

Cet été, on ne devrait pas assister à de grosses folies de la part du PSG. Alors qu’une grande partie de l’argent disponible va servir à prolonger les joueurs actuels de Mauricio Pochettino à l’instar de Neymar et Kylian Mbappé, cela ne veut toutefois pas dire que Leonardo ne sera pas actif sur le marché des transferts. Loin de là… Malgré des moyens réduits, le directeur sportif du PSG serait déjà au travail pour frapper de très gros coups. En effet, le Brésilien aurait une nouvelle politique de recrutement pour cet été : se concentrer sur des joueurs en fin de contrat. Et Leonardo rêverait de gros coups à l’instar de Lionel Messi, Sergio Ramos, mais aussi David Alaba ou Georginio Wijnaldum.

Objectif Depay ?