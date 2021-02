Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un incroyable recrutement à 0€ préparé par Leonardo ?

Publié le 26 février 2021 à 11h15 par T.M.

Compte tenu du contexte actuel, Leonardo doit faire avec des moyens réduits pour renforcer le PSG. Toutefois, cela pourrait ne pas l’empêcher de frapper très fort et ce pour 0€.

Malgré la puissance financière de Qatar, le PSG n’est pas épargné par la crise financière liée à la situation actuelle. Ainsi, cela a considérablement chamboulé les plans de Leonardo, qui se retrouve avec des moyens réduits pour recruter. Cela s’est ainsi vérité l’été dernier puisque le directeur sportif du PSG s’est principalement tourné vers des prêts pour renforcer l’effectif parisien. Et alors que la situation sanitaire n’évolue toujours pas favorablement, faire des folies financières s’annonce compliqué. Pour autant, cela ne veut pas dire que le PSG ne fera pas de très gros coups lors du prochain mercato.

Les joueurs en fin de contrat, la cible de Leonardo !