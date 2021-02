Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ acté pour Sergio Ramos ? La réponse !

Publié le 26 février 2021 à 11h10 par T.M.

Les questions sont nombreuses concernant l’avenir de Sergio Ramos. Néanmoins, pour le moment, rien ne serait encore fait pour le joueur du Real Madrid.

Depuis plusieurs semaines désormais, les rumeurs se multiplient concernant l’avenir de Sergio Ramos. Et pour cause, la situation devient urgente pour le capitaine du Real Madrid. A 34 ans, l’Espagnol est en fin de contrat et pour le moment, en raison de différends avec Florentino Pérez, il est encore loin de prolonger. Par conséquent, Sergio Ramos pourrait donc s’en aller librement en fin de saison, pourquoi pas pour aller au PSG, qui lui ferait les yeux doux. Le protégé de Zinedine Zidane pourrait-il donc être la grosse affaire à saisir lors du prochain mercato estival ? Rien n’est encore fait visiblement…

La décision de Sergio Ramos est attendue !